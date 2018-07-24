В Зауралье свердловчанку поймали на перевозке нелегального алкоголя

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Накануне в Зауралье участковый уполномоченный полиции и сотрудники ДПС остановили на 444-м километре трассы «Иртыш» внедорожник Toyota под управлением жительницы Свердловской области. Женщина незаконно перевозила алкогольную продукцию без соответствующих документов.По информации областного УМВД России, в прицепе ее автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 300 бутылок водки общим объемом почти 180 литров. Свердловчанка отмечает, что приобрела алкогольную продукцию в Республике Казахстан для личных нужд.В отношении подозреваемой составлен протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».