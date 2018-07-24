Несколько микрорайонов Кургана на день останутся без воды

15:07 | 26.07.2018

Компания «Водный союз» информирует жителей Кургана об отключении водоснабжения в нескольких микрорайонах с 9 часов утра и до 21 часа вечера в пятницу, 27 июля. Отключение необходимо для устранения аварийной ситуации на участке водопровода на Томина — Тюнина.



Без холодного водоснабжения останутся полностью микрорайон Утяк (в том числе детский сад № 207 «Танюшка» и средняя школа № 67), микрорайон Глинки (в том числе средняя школа № 55 и детский сад № 132 «Лесная сказка»), микрорайон Керамзитный (в том числе средняя школа № 51, детский сад № 140 «Незабудка»), микрорайоны Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино и Ключи.



«Водный союз» просит потребителей сделать необходимый запас воды.