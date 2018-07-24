Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


15:07 | 26.07.2018

Несколько микрорайонов Кургана на день останутся без воды

Компания «Водный союз» информирует жителей Кургана об отключении водоснабжения в нескольких микрорайонах с 9 часов утра и до 21 часа вечера в пятницу, 27 июля. Отключение необходимо для устранения аварийной ситуации на участке водопровода на Томина — Тюнина.

Без холодного водоснабжения останутся полностью микрорайон Утяк (в том числе детский сад № 207 «Танюшка» и средняя школа № 67), микрорайон Глинки (в том числе средняя школа № 55 и детский сад № 132 «Лесная сказка»), микрорайон Керамзитный (в том числе средняя школа № 51, детский сад № 140 «Незабудка»), микрорайоны Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино и Ключи.

«Водный союз» просит потребителей сделать необходимый запас воды.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:56 | 26.07.2018
Из Греции в Екатеринбург доставят мощи святого Спиридона Тримифунтского

17:49 | 26.07.2018
Николай Коляда получил губернаторский грант на театральный фестиваль

17:20 | 26.07.2018
Путин призвал страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

17:19 | 26.07.2018
Обязанности вице-губернатора Зауралья по экономразвитию возложены на заместителя Чебыкина

17:16 | 26.07.2018
Пермская городская служба спасения получила квадроциклы

17:01 | 26.07.2018
В августе в Перми будет ограничено движение на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Шишкина

16:57 | 26.07.2018
На Урале заведующая детским садом осуждена на реальный срок за хищение более 2,4 млн рублей

16:38 | 26.07.2018
Следственные органы проводят проверку смерти мужчины после нескольких операций в Первоуральске

16:37 | 26.07.2018
Открытый лекторий профессоров СКОЛКОВО в Перми собрал более 100 слушателей

16:19 | 26.07.2018
Елена Савельева: «Назрела необходимость провести анализ инфраструктуры, предоставляемой пожилым людям»

16:06 | 26.07.2018
В Зауралье свердловчанку поймали на перевозке нелегального алкоголя

15:57 | 26.07.2018
Сергей Светлаков стал 47-м в рейтинге знаменитостей России

15:40 | 26.07.2018
Предприниматели столицы Прикамья устанавливают вывески нового типа

15:21 | 26.07.2018
На Среднем Урале зафиксировано 60 случаев энтеровирусной инфекции

15:07 | 26.07.2018
Несколько микрорайонов Кургана на день останутся без воды

14:53 | 26.07.2018
В Перми нанесут разметку на отремонтированные дороги, когда уплотнится асфальт

14:47 | 26.07.2018
Министр транспорта Прикамья рассказал о приоритетах в ремонте дорог

14:42 | 26.07.2018
В Екатеринбурге открылась выставка книг для слепых

14:24 | 26.07.2018
В Алапаевске у «черного лесоруба» забрали четыре автомобиля

14:00 | 26.07.2018
В Верхней Пышме строительная компания погасила часть задолженности перед работниками

13:46 | 26.07.2018
Под Каменском-Уральским автомобиль сорвался со скалы

13:17 | 26.07.2018
Екатеринбург и Березовский объединят единой транспортной схемой

13:07 | 26.07.2018
Пожар рядом с Пермским пороховым заводом локализован

12:52 | 26.07.2018
В следующий четверг в Прикамье будет запрещена продажа алкоголя

12:51 | 26.07.2018
В Новой Ляле, где утонули двое детей, администрация составила список мест для купания

12:45 | 26.07.2018
В Перми началось строительство нового геронтологического центра

12:36 | 26.07.2018
Сегодня пермский ФК «Звезда» примет первый домашний матч

12:36 | 26.07.2018
В Екатеринбурге 640 контрафактных «Барби» пойдут в печь

12:22 | 26.07.2018
Во вторник в Екатеринбурге и Верхней Пышме начнутся опрессовки

12:15 | 26.07.2018
Центральный тепловой пункт «Пермской сетевой компании» стал площадкой для произведения современного искусства

12:09 | 26.07.2018
В августе в Перми будет ограничено движение по Свиязева, Танкистов, Советской Армии и Парковому проспекту

11:48 | 26.07.2018
В Кургане сквер около памятника Коле Мяготину приведут в порядок и очистят от стихийной торговли

11:20 | 26.07.2018
В субботу в Свердловскую область придут дожди и грозы

11:19 | 26.07.2018
Суд закрыл бассейн на популярной у зауральцев базе отдыха «Баден-Баден» из-за плохой воды

11:18 | 26.07.2018
Обыски в полиции Полевского закончились арестами приближенных к местным силовикам бизнесменов

10:59 | 26.07.2018
В Екатеринбурге выявлены нарушения в сфере закупок для медицинских учреждений

10:27 | 26.07.2018
Патриарх Кирилл отметил высокий уровень организации фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге

10:22 | 26.07.2018
Детская поликлиника в Серове разрушается на глазах у пациентов

09:59 | 26.07.2018
В Екатеринбурге состоится традиционный баскетбольный турнир «Кубок УГМК — 2018»

09:37 | 26.07.2018
На Среднем Урале сохраняется высокая пожарная опасность

09:14 | 26.07.2018
В Нижних Сергах мальчик травмировался на качелях. Прокуратура проводит проверку

25.07.2018

22:21 | 25.07.2018
В Свердловской области продолжительность жизни увеличилась до 71 года

21:44 | 25.07.2018
К митингу коммунистов против пенсионной реформы в Екатеринбурге присоединится «Яблоко»

21:19 | 25.07.2018
Noize MC опубликовал клип, снятый в трамвае Екатеринбурга

20:09 | 25.07.2018
Мэрия Екатеринбурга доберётся до уклонистов от оплаты специальных парковок: теперь ГИБДД обязана сообщать администрации обо всех неплательщиках

19:51 | 25.07.2018
Серная кислота разлилась в центре Каменска-Уральского

19:35 | 25.07.2018
В колонии строгого режима в Екатеринбурге погиб заключённый

18:40 | 25.07.2018
Жители Прикамья могут сообщить о некачественном капремонте на сайте «Управляем вместе»

18:33 | 25.07.2018
В Перми в сквере им. Розалии Землячки будут три площадки для отдыха, танцев и занятий спортом

18:04 | 25.07.2018
В Кургане из окна на пятом этаже выпал годовалый ребенок


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 