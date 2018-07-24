В Кургане сквер около памятника Коле Мяготину приведут в порядок и очистят от стихийной торговли

Фото kurgan-city.ru

В сквере около памятника Коле Мяготину начались работы по его обновлению и приданию ему современного вида. Напомним, объект вошел в список благоустройства общественных территорий в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана».Подрядчик ООО «Стройсити» уже приступил к замене старого мозаичного бетонного покрытия новой, современной тротуарной плиткой. Также компания приведет в порядок подпорную стенку вокруг газонов, рассказали в администрации города.Скоро на объекте появится новый бортовой камень для тротуара и дороги. Согласно разработанному проекту планируется обновить и сам памятник Коле Мяготину, который установлен в Кургане в 1962 году: постамент покрасят, а основание памятника забетонируют. В сквере также планируют провести озеленение территории, высадить кустарники и установить освещение.Остановочные комплексы, расположенные по улице Красина и Коли Мяготина, заменят новыми, современными павильонами. Также в порядок приведут и остановочные карманы вблизи остановок.Власти планируют избавиться от стихийной торговли на территории сквера. Первый заместитель руководителя администрации Кургана Андрей Жижин поручил Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли проработать вопрос ликвидации несанкционированной торговли на данной общественной территории. Хлебный киоск рядом с остановкой демонтируют. Вместо него установят новый стеклянный киоск, который разместится по ходу движения транспорта сразу за остановкой.Также Департаменту ЖКХ поставлена задача проработать с управляющими компаниями вопрос приведения в порядок фасадов вблизи расположенных домов по улицам Красина и Коли Мяготина.