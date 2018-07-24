Суд закрыл бассейн на популярной у зауральцев базе отдыха «Баден-Баден» из-за плохой воды

11:19 | 26.07.2018

Кетовский районный суд по материалам проверки Управления Роспотребнадзора по Курганской области вынес постановление о закрытии плавательного бассейна на базе отдыха «Баден-Баден» сроком на 90 суток. Постановление вступило в силу немедленно.



Основанием для проведения проверки стала поступившая жалоба в надзорный орган. Согласно протоколу лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области, в пробе воды, взятой из бассейна горячего источника, обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, превышение по содержанию хлоридов и несоответствие по показателям «хлороформ» и «формальдегид». Кроме того, надзорное ведомство установило, что обеззараживание воды в бассейне проводилось некачественно.



В управлении пришли к выводу, что выявленные нарушения могут привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, массовых отравлений среди населения и представляют угрозу для здоровья отдыхающих. В отношении базы отдыха был составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) и передан на рассмотрение в Кетовский районный суд.