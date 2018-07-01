В Кургане из окна на пятом этаже выпал годовалый ребенок

18:04 | 25.07.2018

Сегодня, 25 июля, в Кургане из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, выпал ребенок 2017 года рождения. Годовалого малыша госпитализировали с места происшествия в больницу.



Как сообщает региональное СУ СКР, по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.