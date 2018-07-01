Кистанов покинул пост главного федерального инспектора Зауралья

16:19 | 25.07.2018

Главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов освобожден от занимаемой должности. Официальная информация об отставке появилась сегодня, 25 июля.



Как сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, господин Кистанов покинул пост в связи с переходом на другую работу.



На должность главного федерального инспектора по Курганской области Александр Владимирович был назначен 15 мая 2015 года.



Фото kurganoblduma.ru