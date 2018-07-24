В Зауралье завели очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

15:24 | 25.07.2018

Курганский следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ООО «Стройиндустрия-7» (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).



Как сообщает следственное управление, на предприятии накопилась задолженность по заработной плате перед 32 работниками за декабрь 2017 года и за январь — май 2018 года в размере около 1 миллиона рублей. Работодатель имел реальную финансовую возможность погашения задолженности, однако не принимал для этого никаких действенных мер.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.