МЧС Зауралья предупреждает о жаркой погоде и высокой пожарной опасности

17:23 | 24.07.2018

С 25 по 27 июля на западе Курганской области прогнозируется высокая пожарная опасность, информирует региональное ГУ МЧС России. Синоптики ожидают жаркую погоду без осадков.



По данным Курганского гидрометцентра, в среду днем воздух прогреется до плюс 24–29 градусов, в четверг — до плюс 26–31, в пятницу — до плюс 25–30. В течение трех дней максимальная скорость ветра достигнет лишь 3–8 метров в секунду. Малооблачно.



МЧС просит население быть предельно внимательным при обращении с огнем. На сегодняшний день на всей территории Курганской области действует особый противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем.