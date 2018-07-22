Уголовное дело экс-начальника УФСИН Зауралья Ильгиза Ильясова передано в суд

13:15 | 24.07.2018

Уголовное дело бывшего начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова направлено для рассмотрения в суд, сообщает региональное СУ СКР. Напомним, он обвиняется в получении взяток в значительном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и в крупной растрате. Всего установлено 8 эпизодов.



По версии следствия, в 2012 году экс-начальник управления совершил растрату бюджетных средств в сумме более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. В фальсификации финансово-хозяйственных документов о произведенных затратах на строительство Ильясову помогал неофициальный руководитель ООО «ПромНефтеСтрой». В подложных документах соучастники указывали более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это имело место на самом деле.



Кроме того, следствие полагает, что в декабре 2012 года бывший начальник УФСИН принял неготовый жилой дом с существенными недостатками и нарушениями, злоупотребив полномочиями и нарушив права жильцов дома на благоприятные условия проживания.



Следователи установили и еще один факт злоупотребления полномочиями. В 2015–2016 годах Ильгиз Ильясов, действуя в интересах того же подрядчика и стремясь документально показать освоение бюджетных средств на строительстве СИЗО-1 Кургана, обеспечил приемку работ и оборудования, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате этих действий до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме.



За покровительство, незаконные действия и бездействие в интересах ООО «ПромНефтеСтрой» в 2012–2014 годах высокопоставленный руководитель получил от представителя строительной фирмы 3 взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба). Он использовал их при строительстве семейного загородного коттеджа. Также следствие установило, что в декабре 2013 года Ильясов получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от еще одного представителя строительной организации, начавшей выполнять субподрядные работы в исправительных колониях области.



Также Ильясов использовал рабский труд заключенных. По версии следствия, в 2012–2014 годах бывший начальник УФСИН незаконно использовал при строительстве загородного дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области. При этом зэки были лишены достойных условий труда и оплаты, а их охрана осуществлялась ненадлежаще, в результате один из осужденных сбежал. Чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду, инцидент оформили как побег из колонии.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России.



Фото kurganobl.ru