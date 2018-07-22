Житель Кургана убил родного брата керамической тарелкой

11:47 | 24.07.2018

Курганский городской суд приговорил 58-летнего местного жителя к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима за умышленное убийство родного брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



По данным пресс-службы областной прокуратуры, в марте 2018 года во время застолья между братьями возник конфликт. В ответ на оскорбления подсудимый набросился на брата с кулаками, избил его, а потом дважды ударил керамической тарелкой по голове. Мужчина скончался на месте.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство брата.