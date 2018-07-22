В курганском сквере по улице Коли Мяготина появился новый арт-объект

11:39 | 24.07.2018

Накануне в обновленном сквере по улице Коли Мяготина появился новый арт-объект — объемная надпись «Я люблю Курган».



Как рассказали в администрации города, скульптурная композиция была установлена на средства городского бюджета. Сумма вложений составила 52 тысячи рублей.



Напомним, сквер по улице Коли Мяготина, 136, 138, 140 был благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018 год. В сквере установили бортовой тротуарный и дорожный камни и заменили асфальтобетонное покрытие. На территории сквера снесли старые аварийные деревья, посеяли газон и установили скамью с урной.



Работы по озеленению продолжатся этой осенью. На газонной части проведут ступенчатое формирование ландшафта и высадят кизильник, яблони и рябины.



Кроме этого, комплексное благоустройство данной общественной территории предусматривает капитальный ремонт фасадов домов, расположенных рядом со сквером. Он будет проведен в рамках региональной программы.



Фото kurgan-city.ru