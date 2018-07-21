В Кургане пройдет плановая замена старых светофорных объектов

16:46 | 23.07.2018

В Кургане продолжается плановая замена старых светофорных объектов на более современные с обратным отсчетом. В текущем году планируют модернизировать объекты на 9-ти участках городских улиц. Об этом информирует Департамент развития городского хозяйства.



Уже провели замену светофоров в четырех местах: на перекрестках Галкинский переезд — проспект Мостостроителей, Кирова — Куйбышева, Гоголя — Красина, а также на улице Гоголя, в районе ЦПКиО. Кроме того, проведены подготовительные работы для замены светофора на перекрестке Куйбышева — Ленина. К замене приступят на следующей неделе.



Помимо модернизации в текущем году на курганских улицах и перекрестках будут установлены 4 новых светофорных объекта. Они появятся на проспекте Маршала Голикова, на пересечении улиц Илизарова и Витебского, Кирова — Горького, Маршала Голикова и Илизарова.