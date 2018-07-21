Курган: новости дня
12:09 | 23.07.2018
Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев дал оценку работе зауральских коллег
В ходе заседания Юрий Пономарев подчеркнул, что мерами прокурорского реагирования в регионе удалось пресечь более 20 тысяч нарушений закона, при этом позитивная динамика фиксируется на ряде приоритетных направлений надзорной деятельности.
Вместе с тем основное внимание в выступлении было сосредоточено на проблемах, требующих дополнительных усилий со стороны прокуроров. Среди них особое место занимают вопросы защиты трудовых прав граждан, связанные с наличием латентной задолженности и непогашенных долгов на предприятиях-банкротах, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и экологической безопасности.
Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о сокращении количества регистрируемых в регионе преступлений, однако на этом фоне отмечается рост преступности среди подростков и увеличения числа «пьяных преступлений». Также Пономарев подчеркнул, что нуждается в активизации деятельность по борьбе с легализацией противоправных доходов, наркобизнесом, коррупцией, проявлениями экстремизма.
Не изжиты проблемы в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, обеспечения качества следствия и дознания. Требует усиления работа по противодействию фактам укрытия преступлений от учета и иным нарушениям в сфере уголовно-правовой регистрации.
Подводя итоги коллегии, Юрий Пономарев потребовал от курганских прокуроров принять конкретные меры по повышению результативности надзора, уделив приоритетное внимание осуществлению правозащитной функции и координации борьбы с преступностью.
Фото kurganproc.ru
© «Вечерние Ведомости»
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