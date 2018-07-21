Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев дал оценку работе зауральских коллег

12:09 | 23.07.2018

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев 20 июля принял участие в заседании коллегии, на которой подвели итоги деятельности органов прокуратуры Курганской области в I полугодии 2018 года. Он в целом дал положительную оценку работе аппарата прокуратуры региона, а также прокуроров городского и районного звена, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.



В ходе заседания Юрий Пономарев подчеркнул, что мерами прокурорского реагирования в регионе удалось пресечь более 20 тысяч нарушений закона, при этом позитивная динамика фиксируется на ряде приоритетных направлений надзорной деятельности.



Вместе с тем основное внимание в выступлении было сосредоточено на проблемах, требующих дополнительных усилий со стороны прокуроров. Среди них особое место занимают вопросы защиты трудовых прав граждан, связанные с наличием латентной задолженности и непогашенных долгов на предприятиях-банкротах, соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и экологической безопасности.



Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о сокращении количества регистрируемых в регионе преступлений, однако на этом фоне отмечается рост преступности среди подростков и увеличения числа «пьяных преступлений». Также Пономарев подчеркнул, что нуждается в активизации деятельность по борьбе с легализацией противоправных доходов, наркобизнесом, коррупцией, проявлениями экстремизма.



Не изжиты проблемы в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, обеспечения качества следствия и дознания. Требует усиления работа по противодействию фактам укрытия преступлений от учета и иным нарушениям в сфере уголовно-правовой регистрации.



Подводя итоги коллегии, Юрий Пономарев потребовал от курганских прокуроров принять конкретные меры по повышению результативности надзора, уделив приоритетное внимание осуществлению правозащитной функции и координации борьбы с преступностью.



Фото kurganproc.ru