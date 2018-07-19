На ремонт улицы Ленина в Кургане потратят более 15 миллионов рублей

14:53 | 20.07.2018

Со следующей недели подрядчик приступит к ремонту улицы Ленина на участке от Коли Мяготина до Советской. Она станет одним из масштабных объектов, ремонт которого планируется выполнить в текущем году, отмечают в пресс-службе администрации города.



На объекте уже ведутся подготовительные геодезические работы. Специалисты определяют нулевые отметки, которые позволят сформировать нужный уклон дорожного полотна. Ремонт улицы Ленина будет осуществляться с использованием щебеночно-мастичного основания, отличительной особенностью которого является его зерновой состав.



Сумма контракта составляет 15 миллионов 250 тысяч рублей. Ремонт планируют провести без перекрытия движения, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.



Отметим, что на перекрестке Ленина — Гоголя также запланировано проведение ремонтных работ компанией «Водный Союз». На данный участок дорожные службы зайдут после того, как сетевая организация закончит свои регламентные работы.



Фото 2gis.ru