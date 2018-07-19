Курган: новости дня
14:53 | 20.07.2018
На ремонт улицы Ленина в Кургане потратят более 15 миллионов рублей
На объекте уже ведутся подготовительные геодезические работы. Специалисты определяют нулевые отметки, которые позволят сформировать нужный уклон дорожного полотна. Ремонт улицы Ленина будет осуществляться с использованием щебеночно-мастичного основания, отличительной особенностью которого является его зерновой состав.
Сумма контракта составляет 15 миллионов 250 тысяч рублей. Ремонт планируют провести без перекрытия движения, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.
Отметим, что на перекрестке Ленина — Гоголя также запланировано проведение ремонтных работ компанией «Водный Союз». На данный участок дорожные службы зайдут после того, как сетевая организация закончит свои регламентные работы.
Фото 2gis.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:54 | 20.07.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге ограничат теле- и радиовещание
14:53 | 20.07.2018
На ремонт улицы Ленина в Кургане потратят более 15 миллионов рублей
14:43 | 20.07.2018
В Перми готовится расширение зоны платной парковки
14:38 | 20.07.2018
Эвакуировали через окно и выносили на носилках. Под Курганом пожарные спасли из горящей пятиэтажки 9 человек
14:28 | 20.07.2018
Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Калининграде
14:11 | 20.07.2018
В Зауралье около 100 заключенных выдут на свободу после пересмотра сроков по новому законодательству
13:44 | 20.07.2018
Пустые места на матче ЧМ в Екатеринбурге предназначались для болельщиков из Египта
13:18 | 20.07.2018
Смартфоны свердловчан больше всех качают интернет за границей
13:02 | 20.07.2018
«Горьковка» представит три грани Перми
12:51 | 20.07.2018
Дорожный обход Чусового готов почти на 70 %
12:41 | 20.07.2018
Прокуратура внесла представление и. о. главы Североуральского ГО из-за ситуации с водой
12:30 | 20.07.2018
Благоустройство сквера у скульптуры «Молодые родители» в Кургане планируют закончить ко Дню города
12:25 | 20.07.2018
Выходные в Перми будут нежаркими
12:19 | 20.07.2018
В зауральской сельской школе из кранов текла вода с кишечной палочкой
12:10 | 20.07.2018
Пермякам старшего поколения помогли разобраться в вопросах ЖКХ
11:45 | 20.07.2018
В Екатеринбурге кассира торговой сети осудили за сбыт поддельных денег
11:41 | 20.07.2018
Житель Кургана стал миллионером, выиграв в лотерею
11:25 | 20.07.2018
В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого
10:57 | 20.07.2018
В Североуральске завершают промывку водопроводной сети
10:52 | 20.07.2018
Выходные в Свердловской области будут тёплыми и почти без осадков. Погода на три дня
10:45 | 20.07.2018
Транспортное управление Кургана предупреждает пассажиров о корректировке маршрутов
10:43 | 20.07.2018
Легендарному датскому вратарю Петеру Шмейхелю понравился Екатеринбург
10:11 | 20.07.2018
За весеннюю сессию в ЗакСО поступило 889 обращений от граждан
09:45 | 20.07.2018
В Первоуральске вынесен приговор группе наркоторговцев
09:21 | 20.07.2018
Евгений Куйвашев вошел в состав президентского Совета по развитию физической культуры и спорта
09:08 | 20.07.2018
В саду Вайнера сегодня пройдет фестиваль национальных культур
22:01 | 19.07.2018
Из аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге из-за задымления экстренно эвакуировали посетителей
21:39 | 19.07.2018
Екатеринбургский машиностроительный завод имени Воровского снесут ради жилых домов
20:25 | 19.07.2018
Вот и всё, что осталось: в Екатеринбурге наследие ЧМ достанется детям
19:59 | 19.07.2018
Сквер за Оперным театром обойдётся городу в 150 миллионов рублей
19:21 | 19.07.2018
В Перми подвал жилого дома затопило водой
18:22 | 19.07.2018
Профсоюзы Зауралья отправили 13 тысяч подписей против закона о повышении пенсионного возраста президенту
17:58 | 19.07.2018
«Екатеринбург Арена» сохранит новое название
17:39 | 19.07.2018
Открытие «Агрофеста-2018» в Прикамье собрало около 1,5 тысячи человек
17:17 | 19.07.2018
Следователи проверяют информацию об изуродовании женщины в екатеринбургской клинике пластической хирургии
16:50 | 19.07.2018
Екатеринбург ждет девятичасовой марафон музыки. Гости фестиваля смогут перевоплотиться в диджеев
16:47 | 19.07.2018
Нижний Тагил готовится к III Фестивалю рыжих
16:33 | 19.07.2018
В следующий четверг в Перми будет ограничено движение транспорта
16:08 | 19.07.2018
Роспотребнадзор представил результаты лабораторных исследований воды в Североуральске
15:52 | 19.07.2018
Госдума дала добро пенсионной реформе. Списки голосовавших