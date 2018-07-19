Эвакуировали через окно и выносили на носилках. Под Курганом пожарные спасли из горящей пятиэтажки 9 человек

14:38 | 20.07.2018

Вечером 19 июля произошло возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Интернатовской в поселке Увал. Пожарные спасли из горящего дома 9 человек. Как рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в 22 часа 50 минут. Оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к немедленной эвакуации жильцов дома.



Двоих малолетних детей и девушку эвакуировали через окно. При помощи масок спасаемого пожарные спасли еще 6 человек, в том числе 87-летнюю бабушку, которая не могла самостоятельно передвигаться. Пенсионерку вынесли на носилках из горящей квартиры и передали сотрудникам больницы скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения.



В 23:05 огонь, возникший в одной из комнат квартиры на первом этаже, был локализован. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить его дальнейшее распространение на соседние комнаты. В 23:10 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 20 кв.м. Огнем повреждена внутренняя отделка стен и потолка, мебель, электрооборудование и домашние вещи. Причина пожара в настоящее время устанавливается, предварительно ею явился поджог.