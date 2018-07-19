В Зауралье около 100 заключенных выдут на свободу после пересмотра сроков по новому законодательству

14:11 | 20.07.2018

В УФСИН России по Курганской области под действие принятых изменений в статью 72 Уголовного кодекса РФ подпадает более 800 осужденных, из них около 100 человек могут быть освобождены из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков исчисления наказания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно федеральному закону от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации», один день содержания лица под стражей приравнен к полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима и к двум дням пребывания в колонии-поселении. Закон вступил в силу с 14 июля текущего года.



На реализацию закона отводится 6 месяцев. Сотрудникам спецучета предстоит кропотливая работа по подготовке необходимых документов, направление их на рассмотрение в судебные органы, разъяснение осужденным положений нового законодательства и доведение решений судов.



Не смогут рассчитывать на сокращение сроков наказания рецидивисты, осужденные, отбывающие наказание в колониях строгого режима, а также ряд других категорий, представляющих повышенную опасность для общества.