В зауральской сельской школе из кранов текла вода с кишечной палочкой

12:19 | 20.07.2018

В средней общеобразовательной школе в селе Танрыкулово Альменевского района существует реальная угроза жизни и здоровью детей и персонала из-за нарушений санитарных норм и отсутствия надлежащего водоснабжения из-за ветхости системы. В питьевой воде в учреждении уже обнаружили кишечную палочку.



Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области, пищеблок, столовая, буфетная и санузлы не обеспечены проточным холодным и горячим водоснабжением. В школе не соблюдается питьевой режим, отсутствуют условия для мытья посуды, текущей уборки и соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом.



При этом в школе имеется все необходимое оборудование, однако проблема заключается в отсутствии надлежащего обеспечения водоснабжения. Из-за ветхого состояния водонапорной башни и низкого давления вода подается периодически. Поэтому в централизованную систему водоснабжения населенного пункта подключен насос, который качает воду из системы, функционирующей с перебоями. Подача воды в Танрыкулово идет только в дневное время с 8:00 до 13:00.



Как отметили в ведомстве, подобная принудительная подача воды создает угрозу закачивания сточных вод из поврежденных участков водопровода, а это уже угрожает жизни и здоровью школьников и учителей. Данное обстоятельство подтверждается тем, что в июне 2018 года в образцах воды для лабораторных исследований обнаружили бактерии кишечной палочки, которые исчезли только после полного хлорирования системы. Отметим, в школе образовательным процессом заняты 97 детей: 79 учащихся и 18 дошкольников.



Управление Роспотребнадзора по Курганской области обратилось с иском в суд к администрации Альменевского района с требованием устранить нарушения санитарного законодательства. Суд поддержал требования надзорного ведомства. В срок до 1 августа 2018 года администрации района обязана исправить ситуацию с водоснабжением в школе.