Житель Кургана стал миллионером, выиграв в лотерею

11:41 | 20.07.2018

Курганец сорвал большой куш, выиграв в лотерею три миллиона рублей. Билет он купил в местном отделении почтовой связи, сообщает zaoblakami.ru со ссылкой на региональный филиал «Почты России».



Крупный выигрыш в Курганской области не первый. Зауральцы уже становились обладателями 2 млн рублей, а недавно житель Куртамыша выиграл 500 тысяч рублей. Чаще лотерейные билеты покупают жители Кургана, Шадринска, Мишкинского и Шумихинского районов.