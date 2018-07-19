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Курган: новости дня


10:45 | 20.07.2018

Транспортное управление Кургана предупреждает пассажиров о корректировке маршрутов

Транспортное управление Кургана информирует жителей города о корректировке маршрутов движения общественного транспорта, следующего по Коли Мяготина, в связи с ремонтными работами на участке данной улицы от Тобольной до Кирова.

Движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:
– маршруты №№ 12, 22, 311, 353, 19, 360 — Пролетарская, Коли Мяготина, Кирова, Станционная, пл. Слосмана и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
– маршруты №№ 330, 361 — Коли Мяготина, Томина, Гоголя, Красина, пл. Слосмана, Зорге и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;
– маршруты №№ 331, 2 — Куйбышева, Красина, пл. Слосмана, Зорге и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 336 с 15 до 29 июля будет следовать по улицам Гоголя, Пролетарская, Карла Маркса, Томина, Гоголя, Красина, пл. Слосмана, Зорге и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. С 29 июля до 10 сентября автобусы данного маршрута будут ходить по Гоголя, Красина, пл. Слосмана, Зорге, Коли Мяготина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

© «Вечерние Ведомости»

 


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