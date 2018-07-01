17:25 | 19.07.2018

В это воскресенье, 22 июля, на стрелковом стенде в поселке Увал пройдет первенство Курганской области по стендовой стрельбе среди юношей и девушек. Участие в соревнованиях примут молодые люди из Кургана и Шадринска, а также из муниципальных районов Зауралья. Открытие первенства состоится в 09:30, начало стрельбы — в 10:00, сообщает пресс-служба Управления по физической культуре, спорту и туризму региона.



Спортсмены будут соревноваться в упражнениях «скит» и «трап». Девушки и юноши будут бороться не только за звание сильнейшего. Победители попадут в сборную команды области для участия в межрегиональных и всероссийских состязаниях.



Организаторами выступают Управление по физической культуре, спорту и туризму, Центр проведения спортивных мероприятий и Федерация пулевой и стендовой стрельбы.