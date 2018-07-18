В Кургане осудили экс-директора гимназии № 27, которая похитила почти полмиллиона рублей

12:45 | 19.07.2018

Курганский городской суд вынес приговор экс-директору гимназии № 27. Она признана виновной в хищении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Суд лишил ее на 2 года права занимать в государственных и муниципальных учреждениях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий.



По информации прокуратуры области, в июле 2016 года экс-директор фиктивно устроила свою знакомую на должность лаборанта кабинета химии. Женщина к обязанностям лаборанта не приступала, а заработную плату передавала руководителю. Помимо заработной платы обвиняемая выносила приказы о начислении стимулирующих выплат и премий лаборанту, которые также присваивала. Аналогичным образом в апреле 2017 года она фиктивно устроила другую знакомую на должность уборщика служебных помещений.



Всего в период с июля 2016 по март 2018 года бывший руководитель похитила более 400 000 рублей бюджетных средств.



В ходе предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и возместила муниципалитету причиненный ущерб. Также она заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.