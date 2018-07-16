Супруги из Челябинска создали в Зауралье крупную финансовую пирамиду. Мошенники украли более 120 миллионов

11:03 | 18.07.2018

В Курганский городской суд направлено уголовное дело супружеской пары из Челябинска, которая создала в Зауралье крупную финансовую пирамиду. Обладая знаниями в сфере психологического воздействия, чета похитила у доверчивых клиентов более 120 миллионов рублей. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.



По данным областной прокуратуры, в 2005 году супруги открыли в Кургане акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес». Ее деятельность была построена по принципу финансовой пирамиды.



При проведении информационных семинаров и индивидуальных собеседований обвиняемые и сотрудники компании, используя методы скрытого психологического воздействия, создавали у приглашенных лиц впечатление о выгодности вступления в общество и вложении крупных сумм денег в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов. Таким способом они вовлекли в деятельность пирамиды более 360 жителей области.



Введенные в заблуждение зауральцы передавали в кассу компании суммы от 10 тысяч до 6 миллионов рублей, а затем перезаключали договоры займа с целью получения большей выгоды. За 5 лет супруги похитили свыше 120 миллионов рублей.