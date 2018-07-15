В Курганской области подорожал потребительский набор продуктов

15:53 | 17.07.2018

Сегодня, 17 июля, Свердловскстат опубликовал данные об изменении цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Курганской области в январе — июне 2018 года. За этот период 127 видов продуктов подорожали в среднем на 1,5 %, что на 1,1 процентного пункта ниже аналогичного периода прошлого года. Без учета алкоголя, цены на продовольственные товары выросли к уровню декабря 2017 года на 1,6 %, без учета овощей, картофеля и фруктов — на 0,6 %.



Наиболее значительный прирост цен отмечен на сахар — на 20,3 %, фрукты и цитрусовые — на 9,6 %, маргарин — на 5,1 %, безалкогольные напитки — на 4,6 %, чай — на 3 %, рыбные консервы — на 2,6 %, мясные консервы — на 2,5 %, мороженое — на 2,3 %, овощные консервы — на 2 %, говядина — на 1,9 %, масло и жиры, вареная колбаса — на 1,7 %.



Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 0,6 %, рыба и морепродукты пищевые — на 0,5 %, молоко и молочная продукция — на 0,4 %. Стоимость алкоголя возросла на 0,7 %, ценник блюд в общепите — на 0,6 %.



Снижение цен к уровню декабря 2017 года зарегистрировано на куриные яйца — на 14,3 %, крупу и бобовые — на 5,2 %, сельдь — на 2,8 %, макаронные изделия — на 2,7 %.