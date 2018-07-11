В Кургане официально открыт купальный сезон

14:31 | 12.07.2018

Город Курган получил санитарно-эпидемиологическое заключение регионального управления Роспотребнадзора, разрешающее использование официальных зон для отдыха и купания в рекреационных целях, сообщается на официальном сайте администрации областного центра.



В документе указано, что места массового отдыха людей в районе ЦПКиО, на бульваре Солнечном и на Голубых озерах в микрорайоне Рябково соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Основанием для признания условий соответствующими СанПиН послужили экспертные оценки объектов Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области.