В Кургане впервые пройдет фестиваль дворовых игр «Лето»

13:00 | 12.07.2018

На территории военно-патриотического центра «Звезда» Курганского Дома молодежи 13 июля состоится фестиваль дворовых игр «Лето». По замыслу организаторов, проведение соревнований по дворовым играм позволит привлечь подрастающее поколение к развлечениям, которыми увлекались их родители, бабушки и дедушки, когда были такими же детьми, рассказали в пресс-службе администрации города.



Ребят ждет 8 площадок с дворовыми играми. Команды преодолеют эстафету, поиграют в городки и классики, проверят свою меткость в игре в дартс. Интересными забавами обещают стать «Большая скакалка» и «Горячая картошка», в которых примут участие сразу все игроки команды. Выполнят участники и ряд заданий футбольной тематики: пробьют пенальти и устроят соревнования по набиванию мяча.



Помимо этого, детям будет предложено сфотографироваться рядом с тематической фотозоной, спеть песню под гитару, поиграть в «резиночку», бадминтон и «вышибалы» и поучаствовать в других развлечениях.



Фестиваль дворовых игр «Лето» будет проводиться в Кургане впервые. Он стартует 13 июля в 14 часов по адресу: улица Гагарина, 39а.