Нелегал из Узбекистана оказался на скамье подсудимых после попытки дать взятку зауральскому инспектору ДПС

15:01 | 11.07.2018

В Курганской области 51-летний гражданин Узбекистана приговорен к 4 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы за покушение на дачу взятки инспектору ДПС. Свою вину мужчина признал полностью.



По данным регионального СКР, 16 мая инспектор ДПС в рамках операции «Нелегал — 2018» остановил автомобиль, в котором находились граждане Узбекистана. При проверке документов, выяснилось, что у одного из них истек срок пребывания на территории РФ. Полицейские предложили ему проехать в отдел для дальнейшего разбирательства. Находясь на заднем сиденье патрульного автомобиля дорожно-патрульной службы мужчина,



Полагая, что он нарушил режим пребывания в Российской Федерации и желая избежать возможного привлечения к административной ответственности, мужчина лично передал инспектору взятку в размере 3000 рублей. Деньги иностранец поместил между передними сиденьями автомобиля, предлагая сотруднику полиции решить вопрос на месте. Однако инспектор ДПС отказался принять взятку.



Фото kurgan.sledcom.ru/из материалов уголовного дела