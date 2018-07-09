На улицах Кургана осенью высадят более 100 саженцев деревьев

12:42 | 11.07.2018

В октябре — ноябре на улицах Кургана планируют высадить более 100 саженцев деревьев. Город украсят молодые липы, яблони, рябины, кусты кизильника и, возможно, пирамидальные тополя, сообщает пресс-служба администрации областного центра.



Деревья высадят на месте ранее снесенных или погибших зеленых насаждений. Кроме того, молодые саженцы появятся на территориях общего пользования, благоустраиваемых по программе «Формирование комфортной городской среды». К примеру, в сквере рядом с домами № 136, 138, 140 по улице Коли Мяготина планируют высадить кизильник, яблони и рябины.



Озеленением города будут заниматься специализированные подрядные организации, одержавшие победу в электронном аукционе. На приживаемость посадочного материала установят гарантийный срок. При выявлении больных и погибших растений подрядчик обязан будет произвести их замену за счет собственных средств.