В Курганской области обрушился балкон вместе с маленькими детьми

18:35 | 10.07.2018

В зауральском селе Стариково 9 июля обрушился балкон квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, когда на него вышли двое маленьких детей. По данному факту СУ СКР по Курганской области незамедлительно была организована доследственная проверка.



По данным следственного управления, в результате обрушения получил травмы 5-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу. Находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.