15:01 | 10.07.2018

В лесах Курганской области усилят надзор за их пожарным состоянием. В частности, специалистов Управления по охране и использованию животного мира Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды наделили полномочиями по осуществлению государственного пожарного надзора в лесах.



Такое решение принято сегодня, 10 июля, на заседании правительства области. Как рассказали в пресс-службе губернатора, необходимость этого связана с усилением контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах и увеличением числа инспекторов в этой сфере.