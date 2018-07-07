Официальный рупор Зауралья снова находится под угрозой закрытия

14:41 | 10.07.2018

В Зауралье старейшее печатное издание «Новый мир», учредителями которого являются Курганская областная дума, региональное правительство и Издательский дом «Новый мир», снова переживает трудные времена. Главред уволилась, журналисты бегут из редакции из-за задержки зарплат.



По данным информационного агентства KURGAN.RU, проблемы стали появляться еще прошлой осенью, сокращалось финансирование, снизились зарплаты. Учредители выделяют 700 тысяч рублей, остальные средства газета должна зарабатывать сама. Сейчас в штате остались только три журналиста. Они тащат на себе выпуски. В неделю газета выходит четыре раза, а также выпускается субботний номер «толстушки» и газета «Зауралье». Сократить количество выходов в неделю, объемы и тиражи — вопросы, которые за один день не решаются. Последующие номера будут печататься буквально на последние деньги учредителей.



Но и это еще не все. Официальный рупор региона снова будет обезглавлен. Главный редактор Наталья Игнатова написала заявление на увольнение и дорабатывает последнюю неделю. После должны последовать кадровые перестановки.



В редакции винят в своих бедах пиарщиков, которые выкачивают деньги из учредителей на бесполезные проекты, создание сайтов, которые оказываются плохими и ненужными.



В информагентстве отмечают: полностью газета не закроется и будет периодически выходить, но как и какими объемами, пока неясно. На данный момент известно, что на базе Издательского дома планируют создать информационно-аналитический центр, сместив приоритеты с печатного СМИ на теле- и интернет-издания. Сейчас сотрудники издания продолжают работать и ждут, что ситуация разрешится.



Фото 2gis.ru