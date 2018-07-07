В районе центральной дамбы в Кургане пьяная женщина скатилась в реку. Собутыльник бросил подругу умирать

12:37 | 10.07.2018

В Кургане ранним утром 9 июля спасатели вытащили из Тобола пьяную женщину в районе центральной дамбы. В реку горожанка упала случайно. Трагедии удалось избежать чудом.



По информации Управления реабилитации территорий и защиты населения, на берегу женщина вместе с другом распивала спиртные напитки. Неожиданно она потеряла равновесие и кубарем скатилась в реку, где ее подхватило и понесло сильное течение. Собутыльник не бросился на помощь подруге, а предпочел покинуть место происшествия.



Случайным свидетелем произошедшего стал находившийся там рыбак. Он бросил в воду веревку, за которую женщина ухватилась. Однако самостоятельно вытащить ее мужчина не смог — препятствовали сильное течение, а также алкогольное опьянение дамочки — она никак не могла встать на ноги, чтобы попытаться выбраться. Рыбак вызвал на помощь спасателей.



«Прибывшая смена спасателей молниеносно оценила ситуацию. Медлить было нельзя, силы у пострадавшей заканчивались. Спасатели в защитном костюме спустились в реку, чтобы помочь женщине ухватиться за опущенную с дамбы лестницу и подняться по ней. На берегу ее уже ждали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств дела», - сообщила пресс-секретарь Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Римма Насырова.



Фото urtzn.kurganobl.ru