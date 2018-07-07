В Кургане пожилая любительница грибов заблудилась в камышах

12:11 | 10.07.2018

В Кургане накануне днем прошла необычная спасательная операция на заболоченной местности в районе Галкинского переезда. Сотрудникам поисково-спасательной службы пришлось вызволять из камышового плена пожилую женщину.



Как рассказали в пресс-службе Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, 72-летняя женщина отправилась собирать грибы в излюбленное горожанами место. Однако кругом оказались высокие камыши, под ногами — болотистая почва, а вот грибов нигде не было. Собравшись возвращаться домой после изнурительных поисков, она поняла, что заблудилась. Не растерявшись в этой ситуации, женщина позвонила спасателям.



Прибывшая дежурная смена поисково-спасательной службы не сразу увидела в высоких камышах потерявшуюся старушку. Определив ее место, спасатели начали операцию по спасению. Спустившись вниз в защитных костюмах, они добрались до женщины и вывели ее в безопасное место. Убедившись в том, что она не нуждается в медицинской помощи, отправили домой.



Фото urtzn.kurganobl.ru