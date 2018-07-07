Удачный побег закончился для курганского заключенного новым судом

11:56 | 10.07.2018

Перед судом предстанет житель Кургана, который совершил побег из колонии-поселения. В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде четырех лет заключения, рассказали в областной прокуратуре.



Из материалов уголовного дела следует, что 26 мая осужденный на четыре года лишения свободы за совершение умышленных преступлений против собственности и отбывающий наказание курганец совершил побег из колонии-поселения ИК-2. Заключенный спустился с четвертого этажа помещения колонии, используя в качестве веревки связанные простыни, и скрылся.



На следующий день сбежавшего задержали сотрудники ДПС на территории Свердловской области. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.