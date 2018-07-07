В Центральном парке Кургана с 11 июля начнутся открытые утренние зарядки

16:26 | 9.07.2018

В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане с 11 июля стартует спортивное мероприятие «Утро начинается с зарядки!», которое будет проходить в течение лета. Как рассказали в администрации областного центра, на тренировки на свежем воздухе приглашают горожан всех возрастов.



Занятия будут проходить каждую среду в 10 часов утра возле центральной сцены ЦПКиО. Проводить зарядку будут опытные и профессиональные инструкторы — тренеры и преподаватели курганских ДЮСШ. Они будут следить за выполнением упражнений и при необходимости консультировать и помогать.



Все занятия проводятся стоя, поэтому никаких дополнительных спортивных снарядов не потребуется. Длительность тренировки составит порядка 20 минут.



Фото kurgan-city.ru