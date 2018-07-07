Курган: новости дня
16:26 | 9.07.2018
В Центральном парке Кургана с 11 июля начнутся открытые утренние зарядки
Занятия будут проходить каждую среду в 10 часов утра возле центральной сцены ЦПКиО. Проводить зарядку будут опытные и профессиональные инструкторы — тренеры и преподаватели курганских ДЮСШ. Они будут следить за выполнением упражнений и при необходимости консультировать и помогать.
Все занятия проводятся стоя, поэтому никаких дополнительных спортивных снарядов не потребуется. Длительность тренировки составит порядка 20 минут.
Фото kurgan-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:08 | 9.07.2018
В Перми наградили медалями семьи со стажем более пятидесяти лет
17:52 | 9.07.2018
Анатолий Чубайс приедет в Екатеринбург с лекцией
17:31 | 9.07.2018
В Екатеринбурге выбрали концепцию развития территории вокруг будущего храма Екатерины
16:48 | 9.07.2018
Екатеринбургскую управляющую компанию оштрафовали за шумные лифты
16:39 | 9.07.2018
На Урале Макаревичу вынесли приговор за сбыт наркотиков
16:13 | 9.07.2018
Житель Нижнего Тагила получил семь лет строгого режима за нападение на инспектора-кассира
16:09 | 9.07.2018
Пермские библиотеки открывают летние читальные залы
16:00 | 9.07.2018
Еманжелинские школьники получат свою радиостанцию
15:42 | 9.07.2018
В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала подойти к лежащему на земле хозяину
15:24 | 9.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» в 8 раз подняло расценки на захоронение мусора
15:21 | 9.07.2018
В Прикамье возобновились раскопки трогонтериевого слона
15:08 | 9.07.2018
О роли меди в жизни человечества расскажут на ИННОПРОМе
14:46 | 9.07.2018
Сегодня синоптики прогнозируют в Курганской области непогоду
14:37 | 9.07.2018
Приезжие избили до смерти и ограбили прохожего в Кургане
13:21 | 9.07.2018
Французский форвард Оливье Жиру уехал в Санкт-Петербург, а его трусы — в Екатеринбург
13:01 | 9.07.2018
За выходные в Курганской области утонули трое взрослых и подросток
12:47 | 9.07.2018
Уралвагонзавод запустит серийное производство инновационного трамвая
12:26 | 9.07.2018
Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
12:22 | 9.07.2018
На «Иннопроме» открыли национальный стенд Кореи
12:21 | 9.07.2018
Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина
12:13 | 9.07.2018
Жара в Перми немного отступила
11:55 | 9.07.2018
В Петухове при пожаре в жилом доме погибла молодая пара
11:45 | 9.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали Lexus
11:34 | 9.07.2018
В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль народных промыслов «Бажовские сказы»
11:31 | 9.07.2018
Участок улицы Даниловской закроют до конца месяца
11:16 | 9.07.2018
В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:04 | 9.07.2018
В лагере под Сысертью, где отдыхают воспитанники детских домов, провели циничный конкурс
10:58 | 9.07.2018
В ККТ «Космос» прошла церемония открытия выставки ИННОПРОМ
09:59 | 9.07.2018
Ночью в Первоуральске сгорела Toyota
09:32 | 9.07.2018
Путин направил приветствие участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге