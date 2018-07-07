Сегодня синоптики прогнозируют в Курганской области непогоду

14:46 | 9.07.2018

В Курганской области сегодня, 9 июля, местные синоптики прогнозируют град, сильный дождь и грозу. Кроме того, ожидается ураганный ветер со скоростью до 24 м/с.



В связи с неблагоприятными погодными явлениями сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности.



Спасатели просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, убрать на период непогоды вещи со двора и балконов, закрыть окна, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не укрываться под деревьями, не пользоваться во время грозы электроприборами и соблюдать правила дорожного движения.



При возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону 101 или 112.