Приезжие избили до смерти и ограбили прохожего в Кургане

14:37 | 9.07.2018

В Кургане заключили под стражу двоих молодых людей, обвиняемых в жестоком разбойном нападении на прохожего и убийстве. На данный момент сотрудники следственного отдела города, которые расследуют уголовное дело разбойников, устанавливают все обстоятельства произошедшего для закрепления доказательственной базы.



По информации СУ СКР по Курганской области, в ночь на 3 июля мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на проходившего мимо курганца и жестоко избили его. Прохожий скончался на месте. После они похитили сумку своей жертвы, в которой находились 2 банковские карты, и скрылись.



Подозреваемых в нападении установили быстро. Ими оказались молодые люди 31 года и 19 лет, проживающие в городе без регистрации. Разбойников задержали сотрудники полиции на территории Шадринского района. В настоящее время им предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.