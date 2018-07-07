Роспотребнадзор Зауралья настоятельно просит жителей не кормить голубей

13:55 | 9.07.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области обратилось к зауральцам с просьбой не прикармливать голубей в парках и скверах. Птицы являются первичными носителями и источниками возбудителя острого инфекционного заболевания — орнитоза. Вакцины для профилактики орнитоза не существует, предупреждают в ведомстве.



Хозяевами возбудителя болезни Chlamydia psittaci являются преимущественно птицы. Для жителей городов представлять угрозу могут большие стаи голубей, которые быстро размножаются из-за прикармливания горожанами.



В высохшем помете больных птиц и на их перьях возбудитель сохраняет свои инфекционные свойства при комнатной температуре до 3 суток. Значительно более устойчив возбудитель орнитоза к низким температурам: при 0 °С он сохраняет свою жизнеспособность до 2 недель, а при более низкой температуре — в снегу и во льду — до нескольких месяцев.



Основным механизмом передачи орнитоза является аэрозольный. Главным путем заражения человека — воздушно-капельный и воздушно-пылевой.



Орнитоз у птиц является кишечной инфекцией с первичной локализацией возбудителя в органах брюшной полости. Загрязненные выделениями перья и пух, сухие экскременты током воздуха могут быть занесены на значительное расстояние от источника инфекции. Кроме того, заражение людей может произойти через поврежденные слизистые оболочки и кожные покровы после нанесения царапин на кожу больными птицами, а также при употреблении загрязненных продуктов.



Основными клиническими симптомами орнитоза у человека являются острое начало заболевания, лихорадка, повышенная потливость, поражение легких и нервной системы, печени и селезенки.



Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, источником и переносчиком которых могут являться птицы городской среды, благополучная (случаи заболеваний орнитозом на территории Зауралья не регистрировались с 2009 года), Управление Роспотребнадзора по Курганской области в постоянном режиме проводит эпидемиологическую оценку рисков заболеваемости людей орнитозом. И этот риск увеличивается с ростом популяции городских птиц.



«Сами граждане должны понимать, что действенной профилактикой орнитоза является недопущение контакта с птицами как в дикой природе, так и в городской популяции, — пояснили в ведомстве. — Особенно не стоит прикармливать голубей в парках и скверах. Существует риск инфицирования для людей, кормящих голубей. Кроме того, птицы получают медвежью услугу, отучаясь самостоятельно заботиться о пропитании. В результате неестественных условий существования увеличивается численность их стай».