В Петухове при пожаре в жилом доме погибла молодая пара

11:55 | 9.07.2018

В Курганской области сегодня ночью, 9 июля, во время пожара в жилом доме в городе Петухово погибли два человека. После тушения спасатели обнаружили тела 32-летнего хозяина и его сожительницы.



Как рассказали в региональном СУ СКР, по результатам проведенного осмотра места происшествия каких-либо внешних признаков, указывающих на насильственный характер смерти мужчины и женщины, к настоящему времени не установлено. Предварительной причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.



По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти хозяев дома, а также все обстоятельства произошедшего.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru