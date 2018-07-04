В Курганской области прошел первый профсоюзный митинг против пенсионной реформы

17:30 | 6.07.2018

Сегодня, 6 июля, в городе Макушино состоялся профсоюзный митинг против увеличения пенсионного возраста, который собрал больше 300 человек. На акцию пришли представители профсоюзных организаций работников связи, здравоохранения, государственных учреждений, культуры и образования, а также обычные горожане, рассказали в пресс-центре Федерации профсоюзов Курганской области.



Инициатива Правительства РФ об увеличении пенсионного возраста может привести к массовой безработице, считают митингующие. «В нестабильных экономических условиях многие пенсионеры вынуждены работать из-за низкого жизненного уровня», — назвал основную причину, которая толкает на работу людей, вышедших на пенсию, председатель Координационного совета организаций профсоюзов Макушинского района Алексей Козлов.



Господин Козлов призвал остановить губительную реформу, которая снизит качество жизни россиян. По его мнению, обещание повысить пенсию на тысячу рублей приведет только к очередному росту цен еще и в связи с повышением НДС.



Резолюцию, которая была принята на митинге, направят вместе с петицией и подписными листами депутатам областной думы, депутатам Государственной Думы, президенту РФ.



Напомним, профсоюзный митинг в Кургане состоится 12 июля.



Фото пресс-центра Федерации профсоюзов Курганской области