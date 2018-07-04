Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт

16:04 | 6.07.2018

Официально купальный сезон в Кургане еще не открыт. Как сообщил директор Департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев, город еще не получил от Управления Роспотребнадзора по Курганской области санитарно-эпидемиологического заключения для эксплуатации пляжей.



Всего этим летом в областном центре планируют открыть три официальных пляжа — на улице Гоголя, в районе ЦПКиО (Бабьи Пески), на бульваре Солнечном и на Голубых озерах. С началом открытия пляжного сезона купаться будет разрешено только в этих местах, рассказали в пресс-службе администрации города.



Однако, как показывают рейды, курганцы вместе с детьми купаются и сегодня, причем многие выбирают довольно опасные места. Специалисты отмечают: купаться можно только в специально оборудованных местах. Главное отличие официальной зоны рекреации от несанкционированного места для купания — наличие поста, где дежурят спасатели, и зон, огороженных буйками.



Наличие на берегу «лягушатника» и старых раздевалок еще не означает, что эта зона до сих пор эксплуатируется и безопасна для отдыха. Запрещающие купаться знаки на таких объектах устанавливают регулярно, однако их горожане убирают и продолжают водные процедуры. По словам начальника Управления по делам ГО и ЧС города Кургана Аркадика Галустова, рельеф дна на любом водоеме со временем меняется, и купаться в местах, которые раньше эксплуатировались как официальные зоны отдыха, а сейчас нет, становится опасно.



С начала лета в Кургане уже два человека утонули на реке Тобол, в районе Бурово-Петровского моста, и в микрорайоне Сиреневом. Погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения. Все трагические случаи произошли в местах, где купание запрещено.



Фото kurgan-city.ru