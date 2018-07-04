Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»

15:44 | 6.07.2018

В стенах зауральского правительства 6 июля губернатор Алексей Кокорин встретился с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым. Спикеры обсудили детали реализации работы Курганмашзавода, выполнение государственного оборонного заказа, а также выполнение программы диверсификации, рассказали в пресс-службе главы региона.



В беседе с губернатором Олег Бочкарев пояснил, что на данный момент скоординированы действия с Курганской областью и коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, оговорено углубление отношений с Тульской областью, где находится головное предприятие АО «НПО «Высокоточные комплексы».



«В большей степени мы говорим о переходных процессах. Сегодня особое внимание — трудовому коллективу. Нам важно вдохнуть в людей уверенность в том, что мы пришли к нормальной форме управления. Что все сложности, сомнения в завтрашнем дне, все эти волнения завершены. Будущее у Курганмашзавода есть. Надо работать», — подчеркнул Олег Бочкарев. Спикер заявил, что намерен лично посмотреть, как организована работа на Курганмашзаводе, встретиться с его руководством.



Говоря о перспективах развития Курганмашзавода, Олег Бочкарев отметил: «В 90-е годы, а затем в двухтысячные очень много техники было продано за рубеж. БМП-3 стала, в общем-то, «хай-теком» для многих армий. Сегодня эти машины подошли к своему сроку модернизации. Другие государства, видя успехи применения этой техники, заинтересованы в применении этой машины. Поэтому у нас сегодня много потенциальных заказов на эту технику. Но ведь Курганмашзавод не только делает боевые машины, но и выпускает гражданскую продукцию — коммунальные машины, автомобильные прицепы, тягачи-лесовозы и другое».



Он отметил, что в настоящее время перед новым руководством стоят сложные задачи восстановления гражданского производства. Сейчас реализуется поручение президента РФ: к 2030 году 50 % товарной продукции должно быть гражданской. «И здесь перед нами большие горизонты, и Курганмашзавод будет предприятием, где будет выпускаться гражданская продукция», — добавил Бочкарев.



Фото kurganobl.ru