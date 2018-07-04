В Кургане в День города устроят гастрономический конкурс «Ягодный бум»

15:19 | 6.07.2018

В День города, 25 августа, на площадке у кинотеатра «Россия» на радость горожанам и гостям областного центра состоится гастрономический конкурс «Ягодный бум». Кулинарные шедевры участников праздника будут сделаны только из местных продуктов.



В конкурсе примут участие представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели из сферы общественного питания, а также профессиональные кулинарные учебные заведения.



«Ягодный бум» будет проводиться по следующим номинациям: «Праздник пирога» — лучший пирог с ягодной начинкой, «С пылу с жару» — вареники, блинчики с ягодной начинкой, «Сластена» — лучшее плодово-ягодное кондитерское изделие (конфеты, пирожное, кексы, пастила, джем, варенье и пр.), «Ягодный бриз» — безалкогольные напитки из ягод.



Организаторами ягодного праздника выступают Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли города и Курганский городской фонд развития предпринимательства.