В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»

12:28 | 6.07.2018

В Кургане студент областного колледжа культуры убил кота, вышвырнув его из окна многоэтажки. Само преступление и предсмертную агонию животного молодой человек, который, судя по голосу, был пьян, записал на камеру мобильного телефона.



«Это кот. Это окно, — комментирует молодой человек, берет спящего кота и выбрасывает его в окно. «Кот полетел в окно, ха-ха», — смеется живодер. Питомец упал на бок. Послышался звон. Кот угодил на осколки разбитого стекла на асфальте. Он встал на четыре лапы и остолбенел.



«Ну, хотя бы живой», — вдруг сказал мучитель. Но после этих слов кот замертво повалился на землю. «Решил притвориться мертвым», — комментирует безумец. А в это время бедное животное бьется в конвульсиях.



«Или он и правда умирает, — вдруг осознает хозяин. — Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота, с***. Как так?» — спросил сам себя студент. При этом он продолжал хладнокровно снимать животное, которое умирало на асфальте.



Отметим, что накануне 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима получил курганец, выбросивший собаку из окна квартиры на пятом этаже. Судя по всему, этот молодой человек может повторить его судьбу.