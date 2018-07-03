В Кургане улицу Коли Мяготина перекроют на два месяца для ремонта изношенных сетей

17:18 | 5.07.2018

В Кургане в связи с масштабными ремонтными работами на аварийных сетях с 9 июля и до 10 сентября закроют движение для всех видов автотранспорта по улице Коли Мяготина, на участке от Тобольной до Кирова со сквозным движением по Красина.



По информации «Водного союза», работы будут проходить на одном из самых аварийных участков городских водопроводных и канализационных сетей по улице Коли Мяготина в рамках освоения городской субсидии, выделенной в 2018 году компании. Капитальный ремонт будет проводиться на участке от Тобольной до Кирова, где водопровод и напорный канализационный коллектор имеют стопроцентный износ.



«Из года в год количество коммунальных аварий на улице Коли Мяготина только увеличивается. Потребители все чаще испытывают перебои с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться. Вместе с тем именно здесь проходят наиболее значимые коммуникации Кургана, при аварийных ситуациях на которых без водоснабжения и водоотведения остается весь центр города. Поэтому руководством компании принято решение о расходовании части бюджетных средств, выделенных нам в виде городской субсидии, на капитальный ремонт коммуникаций, расположенных на участке от Тобольной до Володарского», — отметил руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.



Топ-менеджер компании уточнил, что после завершения основного этапа работ на участке от Тобольной до Кирова ремонт сетей продолжится на участке от Кирова до Володарского.



Соглашение о предоставлении из бюджета Кургана субсидии АО «Водный Союз» в 2018 году было подписано в мае текущего года. До третьего августа ресурсоснабжающей организации из городского бюджета должны быть перечислены 150 миллионов рублей. Деньги необходимо освоить до конца текущего года.



Фото water45.ru