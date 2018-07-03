Роспотребнадзор Зауралья открыл горячую линию для клиентов Natalie Tours

16:37 | 5.07.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещение убытков для клиентов туроператора Natalie Tours. Напомним, компания объявила об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров.



В ведомстве отмечают: в случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнения туроператором своих обязательств обязанность по возврату денег туристам возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, или на организацию, предоставившую банковскую гарантию.



Также по закону потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, управление готово обратиться с исками в суд в защиту их прав.



Телефоны горячей линии: 8-800-100-45-04, 46-72-07, 46-18-62.