Житель Кургана получил реальный срок за жестокое убийство собаки

16:17 | 5.07.2018

В Кургане местный житель получил 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Обвинительный приговор вынес мировой судья судебного участка № 44.



По информации областной прокуратуры, 17 марта пьяный мужчина умышленно выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в доме на улице Черняховского. Животное погибло. Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении.



Приговор не вступил в законную силу.