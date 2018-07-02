В Зауралье приняли новую программу развития жилищного строительства до 2023 года

16:48 | 4.07.2018

Правительство Курганской области сегодня, 4 июля, приняло региональную государственную программу развития жилищного строительства на 2019–2023 годы. Согласно новому документу, в регионе в течение пяти лет планируют построить более 1 млн 175 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в пресс-службе губернатора.



Основными направлениями программы являются ежегодный рост объемов ввода жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, в том числе доступного стандартного жилья, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан.



Также в рамках программы запланировано выделение субсидий муниципальным образованиям на прокладку инфраструктуры к земельным участкам, которые будут предоставлять под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.



Программа разработана в рамках исполнения указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».