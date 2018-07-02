Нет раковины, туалета, у персонала грязные руки. Под Курган закрыли закусочную «Чарка» из-за антисанитарии

14:39 | 4.07.2018

В ходе внеплановой проверки закусочной «Чарка» в селе Кетово, которое находится недалеко от Кургана, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора выявили нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью населения.



По данным ведомства, в закусочной не были созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом. В смывах с рук одного из продавцов обнаружили бактерии кишечной палочки (БГКП), у другого продавца не пройден медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка. В закусочной нет горячего водоснабжения, туалета и раковины для посетителей.



В помещении не оказалось приточно-вытяжной механической вентиляцией. Мусор складывали в пакетах возле крыльца закусочной. После уборки инвентарь не промывали с использованием дезсредств, не проводили и санитарную обработку оборудования. В смывах с ручки СВЧ-печи и со стеклянного стакана для пива и обнаружены БГКП.



По результатам проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы проверки были переданы на рассмотрение в Кетовский районный суд, который вынес решение о закрытии закусочной на 30 суток.