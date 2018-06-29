Роспотребнадзор Зауралья: на официальных курганских пляжах вода и песок чистые

11:34 | 3.07.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области провело лабораторные исследования воды и почвы с городских пляжей на Бабьих Песках, Голубых озерах и на бульваре Солнечном.



По результатам лабораторных исследований в региональном Центре гигиены и эпидемиологии установлено, что пробы воды и песка соответствуют показателям безопасности по микробиологическим, санитарно-химическим и санитарно-паразитологическим показателям.



Управление рекомендует быть внимательнее в выборе водоема в период купального сезона. Посещать следует исключительно санкционированные пляжи, где имеется исполнитель по содержанию мест отдыха и купания в летом, где осуществляется государственный санитарно-эпидемиологический контроль за качеством воды и почвы.