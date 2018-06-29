Шадринский межрайонный прокурор объявил предостережения 8 управляющим компаниям

17:09 | 2.07.2018

Шадринский межрайонный прокурор объявил предостережения городским управляющим компаниям, которые не справляются с подготовкой объектов ЖКХ к отопительному сезону.



Как пояснили в областной прокуратуре, в соответствии с требованиями действующего законодательства организации по управлению многоквартирными домами обязаны производить промывку и опрессовку систем отопления. Вместе с тем надзорные мероприятия показали, что не все управкомпании проводят необходимую работу.



Прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства директорам восьми управляющих организаций и ориентировал их на более четкое взаимодействие при подготовке к зиме, а также на неукоснительное соблюдение положений Минстроя РФ о правилах готовности к отопительному периоду.